الحجار: نربط التعديل المتعلق بمحاكمة الوزراء بوجود قانون يحدد المسؤوليات

شدد ضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، على "أننا نربط التعديل المتعلق بمحاكمة الوزراء بوجود قانون يحدد المسؤوليات وبوجود سلطة قضائية مستقلة"، معتبرا أن "ثمة من يريد تحميل فريق سياسي واحد كل الازمات في البلد ويريدون محاسبة رفيق الحريري في قبره".
ولفت الحجار الى "أننا رأينا ما حصل مع فؤاد السنيورة في العام 1998 عندما كاد أن يدخل السجن بسبب محرقة الكرنتينا"، مؤكدا أن "لا أحد فوق رأسه خيمة ولكن نحن نطالب بقانون يحدد المسؤوليات وبسلطة قضائية مستقلة".
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