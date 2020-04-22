الحجار: نربط التعديل المتعلق بمحاكمة الوزراء بوجود قانون يحدد المسؤوليات

شدد ضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في مداخلة خلال ​جلسة مجلس النواب​، على "أننا نربط التعديل المتعلق بمحاكمة الوزراء بوجود قانون يحدد المسؤوليات وبوجود سلطة قضائية مستقلة"، معتبرا أن "ثمة من يريد تحميل فريق سياسي واحد كل الازمات في البلد ويريدون محاسبة ​رفيق الحريري​ في قبره".

ولفت الحجار الى "أننا رأينا ما حصل مع ​فؤاد السنيورة​ في العام 1998 عندما كاد أن يدخل ​السجن​ بسبب محرقة ​الكرنتينا​"، مؤكدا أن "لا أحد فوق رأسه خيمة ولكن نحن نطالب بقانون يحدد المسؤوليات وبسلطة قضائية مستقلة​​​​​​​".