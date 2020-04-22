حسن: سنرفع عدد الفحوصات حتى 10 آيار كي تكون الصورة كافية لاتخاذ الاجراءات بناء على المعطيات الطبية

أعلن ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في تصريح بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ "أننا وضعنا الرئيس في جو ما تقوم به الوزارة لناحية توسعة اجراء الفحوصات في المناطق ال​لبنان​ية لنقدر المرحلة المقبلة بالتقييم الدقيق خاصة لناحية التعبئة والخطوات اللاحقة التي ستؤخذ، ووضعنا الرئيس بقائمة الدول التي تقدم دعما للبنان وللوزارة خاصة في ظل حملة رفع ألف فحص PCR وهي هبة مقدمة من دولة ​الكويت​"، موضحا أنه "بحسب خطة ​وزارة الصحة​ لدينا 15 يوما حتى 10 أيار لنرفع عدد فحوصات الـPCR وسيكون لدينا من بعدها صورة كافية ووافية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بناء على المعطيات الطبية".

ودعا حسن الى "عدم الإنخداع بالأرقام، صفر إصابة لا يعني شيء ولا يمكن ​البناء​ عليه"، مشيرا الى أنه "لدينا موجة ثانية من ​الاغتراب​ ونخاف من موجة "​كورونا​" أخرى لأنه عند النزول الى الشارع سيحدث تخالط".

وتعليقًا على تسجيل حالة كورونا في مخيم الجليل، قال: "تابعت كل الاجراءات المتخذة وسنتعاطى بنفس المسؤولية والمهنية مع أي إصابة تُسجل في المخيّمات. توجه فريقين من الوزاة الى المخيم بالتنسيق مع ​الاونروا​ لأخذ عينات، وبناء على تحليل العينات سنتتخذ الاجراءات"، مؤكدا "أننا مستمرون بالتعبئة العامة، يوم الجمعة هناك اجتماع لمجلس الدفاع، وقرار الإستمرار بالتعبئة هو تأخذه لاحكومة مجتمعة ولا يعود لوزارة الصحة".