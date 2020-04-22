عدوان يستنكر جريمة بعقلين: هزت سكون الجبل وآلمتنا في الصميم

أعرب النائب ​جورج عدوان​ في بيان عن أسفه "لوقوع الجريمة المروعة في ​بعقلين​، والتي هزت الوطن وسكون الجبل ومنطقة ​الشوف​، في ظروف دقيقة وصعبة للغاية يرزح تحتها الوطن". وقال عدوان"بإسمي وبإسم ​القوات اللبنانية​ في الشوف، نستنكر هذه الجريمة، التي آلمتنا في الصميم، في منطقة عزيزة على قلوبنا جميعاً، فلا يسعنا وفي هذه الأجواء الحزينة، إلا أن نقف الى جانب أهلنا في بعقلين ومواساتهم، في هذه الحادثة الأليمة التي أصابتهم، ونتقدم من ذوي جميع أهالي الضحايا بأحر التعازي، ونتمنى ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان". ووضع الجريمة في عهدة القوى و​الأجهزة الأمنية​ والسلطات القضائية.

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