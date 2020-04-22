بري: معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية أنجزت وستعرض على الحكومة

أعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال ​جلسة مجلس النواب​، أن لديه معلومات أن "الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت وهي ستعرض على ​مجلس الوزراء​".

ورد رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بالقول: "كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل ​النقاش​ إلى الأسبوع المقبل". وذكرت قناة "الجديد" أن سجالاً وقع بين بري والنائب ميشال ضاهر، بعدما طلب الاخير ايلاء الوضع المعيشي الاقتصادي المالي حيزاً من النقاش خصوصاً بعد التعميم الاخير لحاكم مصرف لبنان، فرد بري: "ليس دفاعاً عن احد ولكن الحكومة انجزت الخطة المالية والاقتصادية وكانت ستناقشها هذا الاسبوع لكن هذه الجلسات اخرت الموضوع"، وطلب الى النواب عدم التطرق الى هذا الموضوع لانه بات تكراراً.

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