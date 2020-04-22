روكز: انتصر العدل باسقاط اقرار العفو العام بصفته المعجلة المكررة

اعتبر النائب شامل روكز أن "العدل انتصر في الجسلة التشريعية امس باسقاط اقرار العفو العام بصفته المعجلة المكررة"، مشددا على أن "المطلوب دراسة معمقة ومفصلة وتعديلات اساسية، لان المطروح يحمل فجوات عدة، لا مجرد ثغرات فقط، تتيح تفلّت المعتدين على الجيش اللبناني من المحاكمة والاحكام وتطيح بأسس العدل والعدالة".
ورأى أن "اقرار القانون المتعلق بالقنب الهندي انجاز فعلي، فالنبتة زراعية صناعية اقتصادية، وبالتالي ستشكل زراعتها رافداً للاقتصاد اللبناني، فضلاً عن تثبيت الناس بارضها"، مؤكدا أن "الأهم يبقى التشدد بالتطبيق لضبط الزراعة والاستعمال للأغراض الطبية وضبط المداخيل الضخمة الناتجة عنها حتى لا تُهدر في مزاريب الفساد. قوانين من هذا النوع حاجة وضرورة في هذه المرحلة".
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