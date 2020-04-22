الشنقيطي:لبنان دخل ضمن مجموعة التجارب العالمية السريرية لمكافحة كورونا

لفتت ممثلةمنظمة ​الصحة​ العالمية في ​لبنان​ ايمان الشنقيطي في تصريح بعد لقائها و​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ رئيس الجهورية ​ميشال عون​ الى أن "الاجراءات المتخذة من ​الحكومة​ عبر ايقاف الحركة والاقفال وغيرها ساعدت للوصول الى المرحلة التي نحن فيها"، مطالبة الجميع باستمرار التعاون بالاجراءات المتخذه".

وشكرت ​الكويت​ على تقديم المئة فحص للكورونا، لافتة في نفس الوقت الى أن "لا شيء مثبت بموضوع الادوية السريرية ولبنان دخلت ضمن مجموعة التجارب العالمية السريرية لمكافحة كورونا".

ورأت أن "الارقام الموجودة لدينا يجب ان نتعامل معها يحذر شديد ولا يمكن أن نقول اننا تخطينا الخطر واذا كان من قرار لرفع الاجراءات سيكون بشكل تدريجي".