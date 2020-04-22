عقيص: تبلغنا بالامس عن وجود إصابات بفيروس كورونا في رياق

أعلن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "مع الأسف تبلغنا بالامس عن وجود إصابات ب​فيروس كورونا​ بين اهلنا في رياق، وهذه العائلة عزيزة وكريمة، ولكن الحمدالله الاعراض خفيفة غير خطيرة".

ونوه بـ"ادارة ​مستشفى​ الياس الهراوي التي تحلت بالمسؤولية اذ قررت اعادة اجراء الفحوصات المشتبه بها بواسطة مختبر مستشفى ​رفيق الحريري​ للتأكد"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم اكثر من اي يوم مضى تضافر الجهود بين الجميع، بلدية ومحافظة وقوى أمنية وصولا الى ​وزارة الصحة​، لاتخاذ كل ما يلزم للحد من الانتشار".