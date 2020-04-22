عقيص: تبلغنا بالامس عن وجود إصابات بفيروس كورونا في رياق

أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "مع الأسف تبلغنا بالامس عن وجود إصابات بفيروس كورونا بين اهلنا في رياق، وهذه العائلة عزيزة وكريمة، ولكن الحمدالله الاعراض خفيفة غير خطيرة".
ونوه بـ"ادارة مستشفى الياس الهراوي التي تحلت بالمسؤولية اذ قررت اعادة اجراء الفحوصات المشتبه بها بواسطة مختبر مستشفى رفيق الحريري للتأكد"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم اكثر من اي يوم مضى تضافر الجهود بين الجميع، بلدية ومحافظة وقوى أمنية وصولا الى وزارة الصحة، لاتخاذ كل ما يلزم للحد من الانتشار".
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