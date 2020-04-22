سامي الجميل: اعادة القرار للبنانيين واجب

شدد رئيس ​كتلة الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "اعادة القرار ل​لبنان​يين واجب، لا يجوز لكل من يناشد بتحديد المسؤوليات في الانهيار و يطالب بالمحاسبة أن يتهرب من حكم الناس ويترك لهم بناء لبنان جديد. تقصير الولاية على جدول الاعمال اليوم. على كل نائب ان يقرر".

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