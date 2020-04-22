بري عن قانون رفع الحصانة عن الوزراء: هذا الاقتراح يحتاج الى تعديل دستوري

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" عن بدء ​جلسة مجلس النواب​ التشريعية في ​قصر الأونيسكو​، وإستهلت بطرح قانون معجل مكرر رامي الى رفع الحصانة عن الوزراء المقدم من النائبين ​هاني قبيسي​ و​حسن فضل الله​.

وأكد فضل الله أن "هذا الإقتراح مهم ويجب إقراره خصوصا أن الناس تنتظرنا بموضوع استعادة الاموال المنهوبة"، مشددا على "أننا نريد أن نصل إلى نتيجة في هذا الموضوع لا سيما وأننا عجزنا عن أخذ وزير واحد إلى القضاء ونحن على استعداد للسير بأي تعديل للقانون او للدستور في هذا الإطار والبلد كلو ناطرنا بموضوع مكافحة الفساد".

فرد رئيس المجلس ​نبيه بري​، قائلا: "هذا الاقتراح يحتاج الى تعديل دستوري".