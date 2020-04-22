شدد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ في بداية ​الجلسة التشريعية​ على أنه "لا يمكن الاستمرار بالعمل التقليدي فنحن بوضع استثنائي ماليا واقتصاديا واجتماعيا وعلى شفير الانهيار"، داعيا الى "اعطاء الاولوية لما له علاقة بأوضاع الناس​​​​​​".​ كما أثار كنعان مستحقات ​المستشفيات​، فرد رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ قائلا: "انت تواصلت معي ومع رئيس ​الحكومة​ وسنضع ثقلنا لتمرير المشروع". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان دعا لاعطاء الاولوية لما له علاقة بأوضاع الناس: نحن على شفير الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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