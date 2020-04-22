كركي طلب من المديرية المالية تخصيص يومين أسبوعيا لدفع تعويضات نهاية الخدمة المنجزة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ مذكرة حملت الرقم 29 بتاريخ 22 نيسان 2020 طلب فيها من المديرية المالية تخصيص يومين أسبوعيا لدفع تعويضات نهاية الخدمة المنجزة. وجاء في المذكرة الآتي:

"بناء على قرار رئيس ​مجلس الوزراء​ رقم 42/ 2020 تاريخ 11 آذار 2020 الذي يطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة و​البلديات​ وإتحادات البلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين والمستخدمين بشكل يؤمن إستمرارية المرفق العام كما يؤمن معاملات المواطنين التي ترتدي طابع العجلة.

أولا: يطلب من المديرية المالية تخصيص يومين أسبوعيا لدفع تعويضات نهاية الخدمة المنجزة وإعداد لوائح بهذه الطلبات ونشرها عبر صفحة الصندوق على موقعي Facebook وTwitter.

ثانيا: على المضمونين الواردة أرقام طلباتهم ضمن هذه اللوائح الإتصال على الرقم 01705103 لتحديد موعد إستلام الشك.

ثالثا: يطلب من المستخدمين المعنيين الحضور وإتخاذ تدابير الحماية اللازمة كافة بالتعاون مع المديرية الادارية.

رابعا: يعمل بهذه المذكرة إعتبارا من تاريخه وتبلغ إلى من يلزم".



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