النشرة: وصول وفد وزارة الصحة الى مخيم الجليل لإجراء فحوصات كورونا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن وصول وفد ​وزارة الصحة​ الى مخيم الجليل لإجراء فحوصات ​كورونا​.

وكانت وكالة "الأونروا" أعلنت أنه "تم اليوم تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا للاجئة فلسطينية من سوريا من سكان مخيم الجليل في البقاع. ولقد اتخذت الأونروا كل الإجراءات اللازمة وتم تحويل المريضة إلى مستشفى بيروت الحكومي حيث ستتكفل الوكالة بكلفة العلاج بالكامل".

أما محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر فلفت الى أنه "بعد تأكيد حالة كورونا في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك، نقوم بدراسة جميع الإجراءات لحفظ السلامة العامة ومنع انتشار الفيروس، على ان نعلن الخطوات غداً".