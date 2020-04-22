الحاج حسن دعا للمحاسبة الشاملة لحسابات مصرف لبنان

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​ في حديث تلفزيوني إلى ان "​الحكومة​ الحالية أخذت قرارين مهمين جدا أولهما عدم دفع اليوروبوند وهذا من أهم القرارات الذي اتخذته، كما أخذت قرارا باجراء جردة حسابية شاملة لحسابات ​مصرف لبنان​ والعبرة تبقى بالنتيجة وهذه قصة كبيرة ويجب ان تحصل خاصة بالوضع الذي نحن فيه، فنحن نتكلم عن دين عام ووضع مصرف لبنان وكافة ​المصارف​".

ودعا المصارف "للمحاسبة الشاملة لحاسبات مصرف لبنان، فنحن نحن بحاجة إلى جهة تقول ان هذه حسابات مصرف لبنان تفضلو على الطاولة وصارحوا اللبنانيين".

وعن الخطة الاقتصادية، أوضح انه "لم ننته في كتلة الوفاء والمقاومة من درس هذه الخطة وما زال لدينا جلستين لانهاء مناقشتها"، لافتا إلى ان "هذه الخطة فيها نقاط إيجابية وأخرى سلبية بحاجة إلى معالجة وسنطرحها على ​مجلس الوزراء​". وأضاف "في هذه الخطة هناك أفكارا مطروحة بطريقة جس النبض كي يروا ردة الفعل وهذا الشيء منطقي ففي النهاية هي مسودة وسيتم مناقشتها بشكل عام".

ورأى ان "الخطة يجب ان تركز على الجانب الاقتصادي بشكل أكثر"، مؤكدا ان "المعارضة حق وللمعارضين الحق في المعارضة، ولكن من يعتررض على اي خطة عليه ان يقدم خطة بديلة".