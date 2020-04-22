اجتمعت وزيرة العمل لميا يمين مع المدير العام لمستشفى سيدة لبنان في جونية الدكتور كريستيان عظيمي، وتم التباحث في امكانية وضع آلية لمعالجة الأسباب التي أدت إلى قرار انهاء عقود عدد من موظفيها بسبب الاوضاع الراهنة.
وأكدت الوزيرة يمين خلال الاجتماع ان ما يهم الوزارة هو حفظ حقوق العمال والموظفين والحفاظ على ديمومة العمل ، واتفق على استكمال البحث لهذه الغاية.
وكانت ادارة مستشفى سيدة لبنان قد أعلنت إتخاذ القرار بإقفال كافة الاقسام الاستشفائية نهائيا ضمن المستشفى المذكور، وبالتالي التوقف عن العمل الاستشفائي بشكل كلي. وقد بادرت لهذه الغاية الى إبلاغ وزارة العمل برغبتها في الإقفال وفسخ عقود العمل بموجب كتاب تسجل لديها بالرقم ( 4 - 106 ت) تاريخ 14/4/2020، وذلك سندا للفقرة (و) من المادة 50 عمل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العمل التقت مدير عام مستشفى سيدة لبنان: يهمنا حفظ حقوق العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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