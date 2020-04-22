جدل متصاعد بشـأن تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية

دبي - بواسطة محمد فارس تصاعد أمس الثلاثاء، الجدل الدائر بشأن اعتلال صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعد خضوعه لعملية جراحية، لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية والصين، نفوا تقارير عن خطورة حالته، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها لا تعلم شيئاً عن حالة الزعيم الشمالي الذي غاب عن احتفالات هامة الأسبوع الماضي في بيونج يانج.

ويأتي هذا الجدل، بعدما احتفلت كوريا الشمالية في 15 إبريل/ نيسان الجاري، بالعيد الثامن بعد المئة لميلاد مؤسس النظام الحاكم، كيم إيل سونج. وهذا التاريخ هو من أهم المحطات السياسية في كوريا الشمالية، ومع ذلك، لم يظهر كيم في أي من الصور التي نشرها الإعلام الرسمي للاحتفالات.

ووسط ذلك، أفادت صحيفة «إن كي دايلي» التي يديرها منشقون كوريون شماليون، أن كيم خضع لجراحة جراء مشاكل في شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا بمقاطعة فيون غان. وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر لم تحدد هويته أن «سبب العلاج الطارئ في الأوعية القلبية الذي خضع له كيم هو استهلاكه المكثف للتبغ وبدانته والإرهاق». ولم يجر تأكيد صحة هذه المعلومة، لكنها أثارت موجة من التكهنات.

شاهد: كوريا الجنوبية والصين تشككان في تقارير بشأن مرض كيم جونج أون

فيديو مقدم من Reuters

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وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أمس، أن واشنطن لا تعلم حالة الزعيم الكوري الشمالي، وتنتظر ما تكشف عنه الأحداث. وفي رده على سؤال بشأن هوية الخليفة السياسي في كوريا الشمالية، قال أوبراين، ل«سي.إن.إن»: «الافتراض الأساسي يشير إلى أنه قد يكون أحد أفراد العائلة. لكن مرة أخرى، من السابق لأوانه الحديث عن هذا لأننا لا نعلم حالة رئيس الحزب الحاكم كيم وننتظر لنرى كيف تسير الأمور».

من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان «ليس لدينا ما نؤكده، ولم يتم رصد أي حركة خاصة في كوريا الشمالية». ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول كبير بالبلاد من دون أن تكشف هويته قوله، إن معلومات مرض كيم الخطر «غير صحيحة».

وأشار الباحث في مركز «38 نورث» مارتين وليامز، إلى أنه «لا أحد يعلم ما يجري داخل كوريا الشمالية».

وقال في تغريدة «كان كيم جونغ إيل متوفى لعدة أيام قبل الإعلان عن الخبر الذي شكل مفاجأة في العالم»، مضيفاً «كيم جونغ أون اختفى من قبل، لكنه دائماً يعاود الظهور. إلا أن غيابه هذا الأسبوع كان ملحوظاً أكثر».

من جهته أعلن مون شونغ-إن مستشار الأمن لدى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، أنه ليس على علم بأي شيء خاص متعلق بصحة كيم.

ويعود آخر ظهور عام لكيم إلى 11 أبريل/ نيسان الجاري، حين ترأس اجتماعاً للمكتب السياسي في الحزب الحاكم، ودعا حينها المكتب السياسي إلى اعتماد تدابير أكثر تشدداً بمواجهة فيروس كورونا. وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها غياب كيم الشكوك.

وغاب كيم في العام 2014 لستة أسابيع قبل أن يظهر وهو يسير متكئا على عصا. وأكدت حينها وكالة «يونهاب» وفق معلومات استخباراتية، أن كيم خضع لعملية إزالة التهاب من الكاحل.(وكالات)

صور من الحياة اليومية لـ "الرفيق كيم"