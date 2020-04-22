شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الإجراءات الوقائية بالبرلمان ضد كورونا لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365” بدء توافد أعضاء مجلس النواب وجميع رواد المجلس، لليوم الثاني علي التوالي إلي مقر البرلمان استعدادًا لبدء الجلسة العامة المزمع عقدها ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من التشريعات والقوانين الهامة لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط تفعيل لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ورفع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع رواد المجلس، حيث يبدأ دخول النواب والموظفين والمحررين البرلمانيين من باب المجلس، بقياس درجة الحرارة عن طريق جهاز الكشف عن درجة الحرارة وتسلم "كمامات" طبية ومطهر، مروراً بوحدة التعقيم الذاتي التي تسلمها المجلس مؤخرا من شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

ويشدد الموظفين المسؤولين أمام البوابات، علي جميع رواد المجلس ارتداء الكمامات قبل دخول مقر البرلمان.

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من جانبهم، أشاد أعضاء البرلمان من الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها البرلمان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" التي وصفوها بالممتازة.

ويواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروع القوانين الهامة الداعمة للدولة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".