شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": ربط زيادة مخصصات الأبنية التعليمية بما تم تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس مطالبات لجنة التعليم والبحث العلمى بشأن تخصيص زيادة لحل أزمة التكدس الطلابى بمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن حصيلة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية من المخطط سنويا يكون أقل مما هو متفق عليه، موضحا أنه سيتم ربط أى زيادة للهيئة بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، معتبرا أنه يصعب توفير ما يمكن من بناء 100 ألف فصل مرة واحدة وخاصة مع الظروف المالية التى تواجهها الدولة فى الوقت الراهن نتيجة أزمة كورونا .

وشدد أن اللجنة ستطالب ببيان استعلام وحصر لما تم تنفيذه الفترة الماضية لتحديد مطالب لجنة التعليم لزيادة مخصصات هيئة الأبنية التعليمية للعام المالى القادم .

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وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن التكدس الطلابى أزمة كبيرة تحتاج للحل وتعمل الدولة على حلها ولكن لابد من ربطها بالتدرج الزمنى لتنفيذها، معتبرا أن تجربة التعليم عن بعد لابد من دراستها بعد أزمة فيروس كورونا وبحث كيفية الاستفادة منها فى مواجهة الكثافة الطلابية .

وتضع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أولوية جادة لأزمة الكثافة الطلابية وكيفية حلها وتوفير تدابير مالية لها خلال مناقشتها لمشروع موازنة قطاع التعليم بالموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بما يمكن من خلاله تنفيذ الحل التدريجى للانتهاء من تكدس الطلاب فى أقرب وقت فى إطار الاستراتيجية الموضوعة لمصر 2030 .

وكان قد كشف رامى جلال المتحدث باسم وزارة التخطيط، خطة الوزارة لحل أزمة التكدسات الطلابية، مؤكدا أن كثافات الفصول المدرسية من حيث الطلاب فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، فكثافة الفصول الدراسية فى مصر مرتفعة فى أماكن ومنخفضة فى أماكن أخرى (مثال: الجيزة متوسطها 58 طالبًا، وجنوب سيناء متوسطها 25 طالبًا)، معلنا أنه جار إنشاء 27.5 ألف فصل بشكل سنوى؛ وذلك لتخفيض كثافة الفصول من 47 طالبًا في الفصل إلى 46 طالبًا بموازنة تصل 6.8 مليار .