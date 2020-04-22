الحرس الثوري: إيران أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (أ ف ب):

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق بنجاح الأربعاء أول قمر اصطناعي عسكري للبلاد، في إطار برنامج تقول الولايات المتحدة إنه غطاء لتطوير صواريخ.

وقال الموقع الالكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز" إن "قوات حرس الثورة الاسلامية أطلقت بنجاح صباح اليوم الأربعاء أول قمر اصطناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأضافت أن القمر "القمر نور1 أطلق بواسطة حامل الأقمار على مرحلتين قاصد من صحراء إيران المركزية"، موضحة أن القمر الاصطناعي "استقر في مداره حول الأرض على مسافة 425 كيلومترا".

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ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين على إطلاق إيران قمرا اصطناعيا أخفقت في وضعه في المدار.

وأكدت طهران حينذاك أن إطلاق القمر "ظفر" الذي حصل قبل أيام من الذكرى ال41 لانتصار الثورة الإسلامية، ليست له أبعاد عسكرية.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في 2018. وبلغ أوجه مع اغتيال واشنطن القيادي في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة نفّذتها طائرة مسيرة في بغداد في يناير.