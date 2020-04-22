مقتل فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله/تل أبيب- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي قال إن القتيل نفذ عملية دهس وطعن على حاجز عسكري في الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بـ"استشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بيت لحم".
من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن شرطيا من حرس الحدود أصيب بجروح متوسطة بعدما صدمه فلسطيني عمدا بسيارته، قبل أن يخرج من المركبة ويطعنه.
وأضافت الإذاعة أن أفراد قوة الحاجز العسكري أطلقوا النار على المهاجم فأردوه قتيلا، فيما عُثر في المكان على عبوة أنبوبية ناسفة.
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