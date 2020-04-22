مقتل 19 من أفراد الأمن الأفغاني في هجمات لطالبان بشمال ووسط أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - سار-اي-بول(أفغانستان)- (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون اليوم الأربعاء أن 19 جنديا أفغانيا على الأقل قتلوا في هجمات منفصلة شنتها حركة طالبان في إقليمي سار-اي-بول ولوجار بشمال ووسط أفغانستان، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

فقد قتل 11 جنديا من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات منفصلة مع طالبان بإقليم سار-اي-بول ، عندما هاجمت طالبان نقاط تفتيش أمنية، طبقا لما ذكره ذبيح الله أماني، أحد المتحدثين باسم حاكم الإقليم.

وأضاف أماني "استمرت الاشتباكات لثلاث ساعات ومعظم المقاتلين جاءوا من إقليم جوزجان".

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تابع المتحدث أن حركة طالبان تكبدت ضحايا، لكن "لا نعرف عددها تحديدا".

وقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجوم شنته حركة طالبان على نقطة تفتيش أمنية بإقليم لوجار، الليلة الماضية، طبقا لما ذكره قادر مفتي، أحد المتحدثين باسم وزارة المناجم والبترول.

وأكدت شرطة إقليم قندهار اليوم الأربعاء أن 31 مسلحا على الأقل من طالبان قتلوا في هجوم على نقاط تفتيش أمنية بالإقليم، الليلة الماضية، مضيفة أن "سبعة من أفراد القوات الأفغانية أصيبوا أيضا في الهجمات".

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم بإقليم سار-اي-بول لكنها لم تعلق على الهجمات في إقليمي قندهار ولوجار.