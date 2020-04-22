وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع في ليبيا في اجتماع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمرهم عبر الفيديو اليوم الأربعاء الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد حدة الصراع هناك.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا تشكيل مهمة جديدة يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الفاشل لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن التفاصيل المهمة، ومن بينها مساهمات القوات.
وتم إرجاء إطلاق المهمة "إيريني" بسبب جائحة كورونا.
ويطالب الاتحاد الأوروبي بوقفٍ لإطلاق النار في ليبيا، التي تحولت لساحة لحروب بالوكالة منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي عام. 2011.
وحذرت الأمم المتحدة من اشتداد القتال وتدهور الوضع الإنساني في البلاد في االأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يركز اجتماع الوزراء الأوروبيين اليوم أيضا على الوضع في أوكرانيا، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة في تعاملها مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.
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