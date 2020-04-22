الأمم المتحدة تقدم تقريرا حول سوء معاملة واعتقال مسعفين خلال احتجاجات هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

قدم مقررون خاصون بالأمم المتحدة تقريرا مفصلا، يتضمن تفاصيل عن سوء معاملة المسعفين وموظفي الإسعافات الاولية المتطوعين، الذين كانوا يقدمون العلاج والمساعدة، خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج.

وتتضمن الوثيقة الصادرة اليوم الأربعاء مخاوف تتراوح من "مضايقة وترويع واعتقال" لموظفي الرعاية الطبية إلى فرض قيود عليهم، وسوء استخدام وسائل النقل الخاصة بالرعاية الصحية والمنشآت والوصول إلى المعلومات السرية".

وأشار التقرير أيضا إلى حالات، تعرض فيها متطوعون مؤهلون لإصابات أو سوء معاملة.

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وشمل التقرير أيضا إصابات تعرض لها بعض المسعفين، حيث أصيب أحد المسعفين في عينه اليمنى برصاصة أطلقتها الشرطة وأحد موظفي الاسعافات الأولية، الذي أساءت شرطة مكافحة الشغب معاملته.

وذكر التقرير أيضا تفاصيل عن اعتقال 16 من موظفي الرعاية الصحية، الذين كانوا يقدمون رعاية طبية خلال الاشتباكات العنيفة في جامعة العلوم التطبيقة في هونج كونج.

وكانت المظاهرات قد بدأت العام الماضي بعد أن حاولت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام تنفيذ مشروع قانون لتسليم المطلوبين، تم سحبه الآن، الذي كان يمكن أن يشهد محاكمة منشقين أمام المحاكم في الصين.

يذكر أن المظاهرات شهدت وقوع اشتباكات عنيفة متكررة بين المتظاهرين والشرطة.