توريد 557 طنًا و687 كيلو قمح إلى شون وصوامع بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جرى توريد 557 طنًا و687 كيلو قمح، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل وحتى الأمس.

وأشار "تويج"، في تصريحات صحفية، إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح في المحافظة بلغت 13 ألف و858 فدانًا، بزيادة 1254 فدانًا عن العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك 3088 فدانًا بمنطقة سهل الطينة، و1886 فدانًا بمنطقة ناصر والديبة، و1335 فدانًا بمنطقة شباب الخريجين، و7549 فدانًا بجمعيات الاستصلاح.

وأكد مدير الزراعة على وجود 3 شون في المنطقة الصناعية للتخزين بقدرة 9560 طنًا بالإضافة إلى مطحن خاص.