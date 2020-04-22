البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.21% إلى مستوى 9855 نقطة. بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 2.75% إلى مستوى 9874 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية وعربية.

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