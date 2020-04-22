سجلت الصين، اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، بينها 23 لقادمين من الخارج، دون تسجيل وفيات جديدة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن عدد المصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراضارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق.
وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82788 ، فيما ظل عددالوفيات كما هو عند 4632.
وفي ووهان، معقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خفضت السلطات الصحية الصينية، مؤخرا، تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في المدينة إلى "منخفض"، وقالت إنه لم تبق في مقاطعة هوبي (مركزها ووهان) أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر، مرتفع أو متوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الرابع.. لا وفيات بكورونا في الصين و10 إصابات جديدة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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