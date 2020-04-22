اعلن القائد الأعلى لأركان قوات الحرس المدني الإسباني، سانتياغو مانويل، أن الحرس المدني الإسباني طوال فترة إعلان حالة الطوارئ، حجز 10 أطنان من المخدرات، واعتقل 121 شخصا لهم علاقتهم بها.
وأعلن مانويل، في ندوة صحفية عقب اجتماع لجنة المراقبة المعنية بالأزمة الصحية أن عناصر الحرس المدني الإسباني في عملية نوعية في المنطقة الساحلية، التابعة لجهة الأندلس، أطلق عليها “كارتيا”.
العملية شملت 52 تدخلا ضد شبكات مختصة في تهريب المخدرات، واعتقال أكثر من 100 شخص، ومصادرة 19 زورقا، ومبلغ مليون أورو.
يذكر أن الحرس المدني الإسباني اعتقل، مطلع الأسبوع الماضي، في غرناطة، إسبانيا بحوزته طنا ونصف طن من المخدرات، ومبلغ مليون أورو.
كانت هذه تفاصيل خبر اقليم أندالسيا.. الحرس المدني يحجز 10 أطنان من المخدرات ويعتقل أكثر من مائة شخص متورطا طوال حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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