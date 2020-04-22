تقرير: أزيد من 864 ألف مغربي يقيمون بشكل قانوني في اسبانيا

كشف المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن عدد المغاربة الذين يقيمون بشكل قانوني في إسبانيا بلغ إلى حدود فاتح يناير الماضي 864 ألف و546 مسجلا بذلك زيادة قدرت نسبتها بـ3.6 في المائة ( زائد 50 ألف و 959 شخصا ) مقارنة السنة التي قبلها .

وأكد المعهد في بيان له أن المغاربة حافظوا على مركزهم كأول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في الدولة الإيبيرية.

وأوضح نفس المصدر أن الرومانيين جاؤوا في المرتبة الثانية ب 665 ألف و 598 شخصا يليهم الكولومبيون ب 272 ألف و 596 شخصا ثم البريطانيون ( 262 ألف و 123 ) والإيطاليون ( 251 ألف و 610 ) والصينيون ( 232 ألف و 617 ) والفنزويليون (188 ألف و 735 ) والإكوادوريون ( 130 ألف و 795 ).

وحسب المعهد الوطني للإحصاء فإن عدد سكان إسبانيا بلغ إلى غاية فاتح يناير الماضي ما مجموعه 47 مليون و 431 ألف و 256 نسمة بزيادة 405 ألف و 48 نسمة مقارنة مع فاتح يناير 2019 مشيرا إلى أن إسبانيا كانت قد تجاوزت لأول مرة عتبة 47 مليون نسمة في النصف الأول من عام 2019.

Advertisements

وعزا نفس المصدر ارتفاع عدد السكان المقيمين في إسبانيا بالأساس إلى تزايد عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في هذا البلد بـ386 ألف و320 شخصا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأشار إلى أن 42 مليون و 8 آلاف و58 شخصا من مجموع السكان الذين يقيمون بالبلاد يحملون الجنسية الإسبانية بزيادة قدرت ب 18 ألف و 728 شخصا مقارنة بفاتح يناير 2019 فيما الباأي 5 مليون و 423 ألف و 198 هم أجانب .

يشار إلى أن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر مارس الماضي (الشطر الأول من عام 2020 ) ما مجموعه 268 ألف و 564 شخصا حسب ما أعلنته وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي.