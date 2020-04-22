إصابة 4 أمنيين بميناء طنجة المتوسط بفيروس كورونا

سجلت مدينة طنجة، مساء اليوم الثلاثاء، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستحد كوفيد-19، في صفوف عناصر أمنية تابعة لميناء طنجة المتوسط.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت التحاليل المخبرية التي خضع لها العناصر الأمنية الأربعة نتيجة إيجابية، حيث تأكد حملهم للفيروس، ليتم عزل حوالي 39 عنصرا أمنيا من المخالطين.

وتم وضع جميع المخالطين تحت الحجر الصحي بفندق “أهلا” بمدينة طنجة، إلى حين ظهور نتائج التحليلات المخبرية الخاصة بهم.

يذكر أن جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 426 إصابة حسب احصائيات المندوبية الجهوية للصحة اليومية.