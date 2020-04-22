أهم نصائح للتغلب على قلق الأطفال خلال أزمة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصت منظمة الصحة العالمية على مساعدة الأطفال لفهم والتغلب على قلقهم إثر انتشار فيروس كورونا، كما فعل عالم الأوبئة الأميركي، فاوتشي الذي قام بتهدئة طفلة قلقة على الهاتف.

وذكرت المنظمة الدولية على موقعها على الإنترنت أن "استجابة الأطفال للضغط النفسي تختلف خلال فترة العزل المنزلي، فقد يصبح بعضهم أكثر تعلقا أو قلقًا أو انطواء أو غضبا أو تهيجًا، وقد يصل الأمر إلى التَّبَوُّل فِي الفِراش، وغير ذلك"، وأضافت " تجاوب مع ردود أفعال طفلك وقدّم له الدعم، واستمع إلى مخاوفه، وأحطه بمزيد من الحب والاهتمام".

وأشارت إلى أن الطفل يحتاج إلى الشعور بالحب والاهتمام من البالغين في الأوقات العصيبة، لذا يجب منحه المزيد من الوقت والاهتمام.

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن "ينصت الآباء إلى الأطفال، والتحدث معهم بلطف، كما يجب أن تطمئنه دائما".

وشملت نصائح المنظمة على ضرورة تخصيص مساحة من الوقت للعب والراحة مع الأطفال إن أمكن خلال فترة العزل المنزلي.

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وردّ الطبيب المتخصص في الصحة والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الأربعاء، على سؤال لطفلة قلقة اتصلت به خلال برنامج عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، قائلا إن "جنية الأسنان" ليست معرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي مقطع صغير من المقابلة نشر على "يوتيوب" الاثنين الماضي قبل عرضها، طرحت فتاة من لوس أنجليس تبلغ من العمر سبع سنوات وعرّفت عن نفسها باسم آفا، سؤالا طريفا عليه قائلة "هل ستتمكن جنية الأسنان من المجيء إلي إذا فقدت أحد أسناني، أم سيحول فيروس كورونا دون ذلك؟ وهل يمكنها أن تصاب بالفيروس؟".

وكان فاوتشي سريعا في طمأنتها قائلا "لا أعتقد أنك في حاجة إلى القلق بشأن جنية الأسنان"، مضيفا أنه "عندما... يسقط أحد أسنانك، ضعيه تحت الوسادة وأؤكد لك أن جنية الأسنان لن تصاب بالعدوى ولن تمرض".

وقد استحوذ هذا الطبيب الذي يتحدث في المؤتمرات الصحافية اليومية الخاصة بآخر مستجدات الوباء التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب، على القلوب ويعتبر بطلا جديدا في البلاد.

وتضررت الولايات المتحدة بشدة من تفشي كوفيد 19 وسجلت أكثر من 800 ألف إصابة منذ بداية انتشاره.