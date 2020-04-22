"شاومي" تقترب من إطلاق أرخص هاتف 5G في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير من الصين حديثًا، أن شركة "شاومي" تستعدّ لإطلاق هاتف "ردمي كي30 آي" قبل نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري. ويحافظ الهاتف على دعمِ شبكات الجيل الخامس كما في الهاتف "ردمي كي30"، الذي صدرَ في نهايةِ العام الماضي.

ويصبح هاتف "ردمي كي30 آي" أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس في السوق، الذي سيبلغ سعرهُ 255 دولارًا أميركيًا.

وأفاد التقرير، أن مواصفات الهاتف الجديد ستبقى على ما هي عليه في "ردمي كي30" مع تغيير طفيف في جودة الكاميرا الأماميّة، ويشمل ذلك المعالج، وذاكرة (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، والكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

وأشارت تسريبات سابقة إلى أن شركة "شاومي" تستعد لإطلاق هاتف "ردمي نوت 9" في شهر حزيران/ يونيو القادم، مع دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيزيح هاتف "ردمي كي30 آي" ليصبح هو أرخص هاتف 5G بسعر يعادل 208 دولارات أميركية.

Advertisements

ويذكر أن الشركة ذاتها أصدرت هاتف "ردمي كي30" في نهاية العام الماضي، بوصفه أحد أرخص هواتف 5G في السوق. الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالج (سنابدراجون 765 جي)، ويمتاز بكاميرته الخلفية التي تأتي بدقة 64 ميجابكسل، بسعر يعادل 285 دولارًا أميركيًا.

وتصاعدت قوّة شركة "شاومي" إثر الحرب التجاريّة بين الولايات المتحدة والصين مؤخرًا في عام 2019، التي أزاحت كلّ من شركةِ "هواوي" و"أبل"، في حين أن الصين تضم أكثر من 5 شركات مصنعة للهواتف الذكية.

وازدهرت العديد من الشركات الصينية الأخرى ومنها شركة "شاومي" التي دخلت مجال المنافسة من أجل الحصول على الحصة السوقية للشركتين.