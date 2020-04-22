مناشدة باتخاذ التدابير اللازمة أثناء صرف مستحقات الشيخوخة بفروع البريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يحل اليوم الأربعاء وغدا الخميس موعد صرف مستحقات الشيخوخة، ومن المتوقع أن يتوجه آلاف المسنين العرب إلى البنوك المختلفة للحصول على مستحقاتهم.

وفي هذا السياق، توجهت الهيئة العربية للطوارئ برسالة إلى السلطات المحلية، قالت فيها إن "تجمع كبار السن أمام البنوك وفروع البريد قد يشكل خطرا على حياتهم، ويمكن أن يسبب في نقل العدوى إليهم من خلال الاختلاط أو لمس مسطحات مختلفة. لذلك نطلب من لجان الطوارئ في كل مكان التحضير لهذا الحدث من خلال، وضع مجموعة من المتطوعين أمام فروع البنوك والبريد مع إظهار كلمة متطوع لمساعدة أهلنا كبار السن في تلقي خدمة آمنة وسريعة".

وأضافت أنه "من الهام التحدث مع إدارة البنوك والبريد لمراعاة هذا الجانب من خلال تسخير الجهود اللازمة التي تضمن لا يبقى المسنون أكثر من دقائق معدودة داخل الفرع. ووضع المعقمات داخل الفروع في متناول استعمال الجميع. بالإضافة، يقوم المتطوعون بمساعدة المسنين بعدم التجمهر والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وبتسيير الأمور وأيضا توزيع محارم مرطبة و’الكو جيل’ من أجل التعقيم. وعليه يجب شرح مخاطر التجمع والاختلاط وأهمية عدم لمس الأشياء وعدم المصافحة، وشرح أهمية العودة إلى البيت مباشرة.

وختمت الهيئة العربية للطوارئ بالقول إنه "كنا قد طالبنا السلطات المحلية العربية في اختيار المتطوعين ومراعاة اختيار أشخاص ملتزمين بتوصيات الصحة ومهتمين في تطبيق التوصيات.