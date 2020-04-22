ما سبب غياب كوتينيو عن تدريبات بايرن ميونخ؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، غاب عن تدريبات فريقه الجماعية، التي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن السبب وراء ذلك، هو معاناة صاحب الـ27 عامًا من إصابة في الكاحل، تمثل لغزًا بالنسبة للنادي.

وكشفت الصحيفة أيضًا عن استخدام كوتينيو لعكازين، في الفترة الماضية، نظرًا لعدم قدرته على السير بشكل طبيعي.

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ولم يعلن النادي البافاري أي تفاصيل حتى الآن، عن إصابة اللاعب المعار من برشلونة، حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع غياب الدولي البرازيلي عن مباريات بايرن، حال استئناف النشاط في ألمانيا، يوم 9 أيار/مايو المقبل.

جدير بالذكر أن منافسات الدوري الألماني، متوقفة منذ ما يزيد عن شهر، بسبب جائحة فيروس كورونا.