ريال مدريد يحدد قيمة المغربي حكيمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني حدد سعر اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، فإن حكيمي لديه العديد من العروض، للرحيل نهائيًا عن الميرينغي خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي النادي الملكي، مستمرون في دراسة وضع حكيمي، الذي لديه عقد مع الريال حتى صيف 2023 (وفقًا لتأكيد الصحيفة أن اللاعب مدد عقده لعام آخر).

وأوضحت أن حكيمي على رأس أمنيات ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لشغل مركز الظهير الأيمن عقب رحيل توماس مونييه، الصيف المقبل.

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وقالت "ماركا" إن المغربي، منفتح على الانتقال إلى العاصمة الفرنسية، لكن سان جيرمان سيواجه منافسة قوية على الصفقة، من جانب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يرى حكيمي، في نفس قيمة لوكاس هيرنانديز، ظهير بايرن ميونخ، وبالتالي في حال رحيله سيطلب النادي الملكي 80 مليون يورو.

وهو نفس السعر، الذي ضم به النادي البافاري النجم الفرنسي من أتلتيكو مدريد.