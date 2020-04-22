شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 ننشر آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الأربعاء، 22/نيسان/2020، والذي جاء على النحو التالي:

صنعاء الدولار 598.5 شراء 600 بيع السعودي 157.9 شراء 158.1 بيع Advertisements عدن الدولار 673 شراء 676 بيع السعودي 177 شراء 177.3 بيع

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