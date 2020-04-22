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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
ننشر آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الأربعاء، 22/نيسان/2020، والذي جاء على النحو التالي:
صنعاء
الدولار
598.5 شراء
600 بيع
السعودي
157.9 شراء
158.1 بيع
عدن
الدولار
673 شراء
676 بيع
السعودي
177 شراء
177.3 بيع
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