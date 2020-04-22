كوريا الجنوبية تسجل أقل من 15 إصابة بكورونا لليوم الرابع توالياً

الأربعاء 22 أبريل 2020

سجلت كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10694حالة.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.

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وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.