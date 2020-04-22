"اجتثاث الشر".. عمل وثائقي في الذكرى الرابعة للانتصار على الإرهاب بحضرموت

الأربعاء 22 أبريل 2020

أطلقت المنطقة العسكرية الثانية فيلماً وثائقياً هو الأول بإسم #إجتثاث_الشر .



الفيلم جاء بمناسبة ذكرى التحرير الرابعة، ذكرى الانتصار العظيم على الإرهاب وتطهير مديريات ساحل حضرموت منه.

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ويعرض في الفلم الذي سينشر قريبا مشاهد لم تعرض من قبل عن معركة التحرير.

كما ينشر بعضا من روايات و مشاهد من المعركة يرويها محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وعدد من القادة العسكريين بالمنطقة العسكرية الثانية.