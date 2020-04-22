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شكرا لقرائتكم خبر عن "اجتثاث الشر".. عمل وثائقي في الذكرى الرابعة للانتصار على الإرهاب بحضرموت والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
أطلقت المنطقة العسكرية الثانية فيلماً وثائقياً هو الأول بإسم #إجتثاث_الشر .
الفيلم جاء بمناسبة ذكرى التحرير الرابعة، ذكرى الانتصار العظيم على الإرهاب وتطهير مديريات ساحل حضرموت منه.
ويعرض في الفلم الذي سينشر قريبا مشاهد لم تعرض من قبل عن معركة التحرير.
كما ينشر بعضا من روايات و مشاهد من المعركة يرويها محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وعدد من القادة العسكريين بالمنطقة العسكرية الثانية.
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