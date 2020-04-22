اكتشاف مضاعفات جديدة لفيروس كورونا

الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلن دميتري موروزوف، رئيس لجنة الرعاية الصحية في الدوما الروسية (البرلمان)، أن إحدى المضاعفات التي يسببها فيروس كورونا، هي تطور متلازمة انتشار التخثر داخل الأوعية الدموية (DIC)، وفقا للبيان.



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وقال موروزوف في تصريح لصحيفة "برلامنتسكايا غازيتا" هذه العملية تتسبب بتكون جلطات في الأوعية الدموية وقال "أصبح واضحا أن إحدى المضاعفات التي يسببها COVID-19 هي متلازمة انتشار التخثر داخل الأوعية الدموية".

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" أكد موروزوف، أن من المهم إجراء تغييرات فورية في التوجيهات السارية والطرق المستخدمة في علاج المصابين بفيروس كورونا، وإرسال هذا المقترح إلى وزارة الصحة.