شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش تقصف مواقع وتجمعات حوثية في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة. Advertisements ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي.

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