ليبيا.. الجيش يدفع بتعزيزات للقضاء على الإرهابيين في محيط طرابلس

الأربعاء 22 أبريل 2020

دفع الجيش الوطني الليبي، مساء الثلاثاء، بالعديد من التعزيزات العسكرية ووحدات الدعم للقضاء على المليشيات الإرهابية في محيط العاصمة طرابلس.



وذكر العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنه تم نشر سرايا المدفعية الميدانية والأسلحة المضادة للدروع والدبابات لضرب خطوط المليشيات الأمامية والخلفية.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المحجوب أن قوات الجيش تواصلت ونسقت مع أهالي المناطق القريبة من تمركزات المرتزقة والمليشيات لإخلائها أو الابتعاد عنها قدر المستطاع حرصا على سلامتهم.

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وحول الأوضاع الميدانية بطرابلس قال المحجوب: "إن محاور العاصمة شهدت تقدما للجيش الذي سيطر بشكل شبه تام، على حي بوسليم، وهو أكبر أحياء طرابلس. كما تم بسط سيطرته على جزء جديد من حي الهضبة".

وأكد المحجوب أن "العمليات العسكرية التي اندلعت الإثنين في محور عين زارة، أسفرت عن قتل نحو 20 عنصرا مليشياويا؛ منهم 5 قتلى من مليشيات مصراتة و8 آخرون يتبعون لمجلس شورى بنغازي الإرهابي و2 من مليشيات زوارة و5 عناصر تابعين لمليشيا الجويلي.

وبحسب مدير إدارة التوجيه المعنوي، تمكنت القوات المسلحة الليبية من ضبط 3 مدرعات تركية وجراف تربة مصفح يستخدم في إنشاء السواتر الترابية.