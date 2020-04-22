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شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تسقط طائرة إستطلاع حوثية في سماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
أسقطت القوات المشتركة، طائرة استطلاع للمليشيات الحوثية، في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن طائرة استطلاع حوثية كانت تحلق على مواقع القوات في سماء الدريهمي، إلا ان أفراد القوات تمكنوا من إسقاط الطائرة بنجاح.
يذكر أن القوات المشتركة أسقطت في التاسع من أبريل من الشهر الجاري طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في مديرية التحيتا.
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