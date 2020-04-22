الرئيس الامريكي يكشف عن ولايات بصدد إنهاء الإغلاق الاقتصادي

الأربعاء 22 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن 20 ولاية بدأت في اتخاذ خطوات نحو إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي.



ودعا ترامب في مؤتمر صحفي عن تطورات فيروس كورونا المستجد، مجلس النواب للإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة تداعيات الفيروس.

وعن قرار تعليق الهجرة مؤقتا، قال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة ستحمي العمالة الأمريكية المتضررة من تفشي كورونا في البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي في كلمته أن إدارته ستطبق إجراءات الهجرة الجديدة لمدة شهرين قبل أن تعيد تقييمها.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الثلاثاء، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا.

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وقال ترامب، على "تويتر": "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا".

ويلوح الرئيس الأمريكي بين الحين والآخر، برغبته في إلغاء برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، محملا الديمقراطيين مسؤولية دخول من أطلق عليهم إرهابيين، للأراضي الأمريكية عبر الهجرة العشوائية.

وشهدت الولايات المتحدة انضمام أكثر من 22 مليون شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل منذ بدء تفشي الوباء وصدور أوامر للعديد من الشركات بإغلاق أبوابها لوقف انتشار المرض.

ووفق أحدث إحصاء لموقع وورلد ميتر كشف عنه مساء الثلاثاء، سجلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 2660 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 45174

كما كشفت إحصائيات الموقع الذي يتابع تطورات الوباء حول العالم، تسجيل الولايات المتحدة 23626 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها ليصل عدد الإصابات إجمالا إلى 816385 حالة.

ويعد رقم الوفيات المسجل في الولايات المتحدة هو الأعلى على مستوى العالم، وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات.