صحيفة: النظام التركي أخفق بعدد الإصابات بكورونا التي تفوق الـ82 ألف حالة

الأربعاء 22 أبريل 2020

كتبت صحيفة خليجية، إن الكثير من الأنظمة الشمولية التي تعاملت مع جميع الأحداث والظواهر بالصراخ والتهديد والوعيد، أخفقت في التعامل مع وباء "كورونا المستجد" مما ألحق أضراراً بشرية هائلة ومحزنة في دولها.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، لاشك أن النظام التركي الذي تبجح كثيراً منذ ظهور الأزمة العالمية بأن بلاده قادرة على التعامل بما يكفل عدم انتشار الوباء، قد أخفق بشكل كبير مع تصدر تركيا لدول الشرق الأوسط بعدد الإصابات التي تفوق الـ82 ألف حالة.

Advertisements

وأوضحت أنه لا أحد في العالم تكلم عن تسييس الوباء والجميع يريد أن يتخلص منه، فالقضية بالدرجة الأولى إنسانية بحتة، لكن من حاول استخدام حتى الإجراءات الهزيلة كورقة متاجرة سياسية هو النظام التركي.

وشددت في ختام افتتاحيتها على أن مواجهة الوباء تحتاج واقعية والالتفات للأمور الداخلية وليس مواصلة المخططات الخارجية الاستعمارية القائمة على الأطماع، لكن يبقى التعامل التركي مع أزماته المتلاحقة وآخرها "كوفيد 19" هو ترجمة للتخبط وتقطع الطرق في كل مخطط حاول السير فيه قبل أن يصطدم بحواجز تمنعه من مواصلة ما حاول القيام به