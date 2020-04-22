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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 2751 شخصا بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الثلاثاء، وفاة 2751 شخصا جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44845 وفاة، وفق وكالة" فرانس برس".
وكشفت البيانات عن تجاوز عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 800 ألف إصابة، بعدما سجلت في الساعات الـ24 الماضية نحو 40 ألف إصابة جديدة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن 20 ولاية بدأت في اتخاذ خطوات نحو إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي.
ودعا ترامب في مؤتمر صحفي عن تطورات فيروس كورونا المستجد، مجلس النواب للإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة تداعيات الفيروس.
ويعد رقم الوفيات المسجل في الولايات المتحدة هو الأعلى على مستوى العالم، وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات.
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