اخبار العالم

الصين تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس المستجد من بينها 23 حالة وافدة من الخارج، وذلك في ارتفاع لعدد الإصابات مقارنة باليوم السابق.

 

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان، إن عدد مرضى الفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق.

 

 

Advertisements

وبحسب اللجنة، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82788، فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4632.

 

وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي في هذا الوباء، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

 

وفي الرابع من أبريل/نيسان الجاري، نظّمت الصين، حدادا وطنيا ووقفة لـ3 دقائق، تخليدا لذكرى 3326 شخصا قضوا نحبهم في تفشي في البلاد.

 

وقامت الصين بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد، وتعليق كل أشكال الترفيه، وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها، بالإضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا