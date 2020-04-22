شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة تايوان تعتذر عن خطر تزايد الإصابة بكورونا بين البحارة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الرئيسة التايواني تساي ان وين اليوم الأربعاء اعتذارها عن وقوع حالات إصابة بفيروس كورونا بين بحارة عادوا من مهمة بالمحيط الهادي، قالت إنها تمثل خطرا على المواطنين.

وكان أسطول مؤلف من ثلاث سفن قد رسا في جمهورية بالاو منتصف شهر مارس الماضي. وقد ثبتت إصابة أكثر من 24 من أفراد الأسطول بفيروسكورونا منذ عودتهم لتايوان.

وقالت تساي في مؤتمر صحفي بالمكتب الرئاسي " أريد أن أقدم اعتذاري للخطأ الذين ارتكبته البحرية خلال هذه المهمة، والذي يعرض مواطنينا لخطر الإصابة بالفيروس".

وأضافت تساي أنها تشارك في تحمل المسؤولية بصفتها قائدة القوات المسلحة. وكان الأسطول قد أنطلق في 21 فبراير الماضي، ورست سفنه في بالاو في منتصف مارس الماضي. وعقب عودته لتايوان، تم وضع أفراد طاقم الأسطول في الحجر الصحي لمدة ستة أيام في مدينة كاوهسونج، قبل مغادرة السفن في 15 أبريل الجاري. ومنذ السبت الماضي، ثبتت إصابة 28 من البحارة بفيروس كورونا.