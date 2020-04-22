شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات بكورونا في دار لرعاية الأطفال في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت وسائل إعلام محلية أن دارا لرعاية الأطفال الرضّع والصغار في طوكيو أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا.
وقالت وكالة كيودو للأنباء إن نتيجة اختبار للكشف عن الفيروس خضع له أحد العاملين في المؤسسة جاءت إيجابية يوم 16 أبريل نيسان، مما أدى لإجراء فحوص للمقيمين بالدار.
وأضافت الوكالة أنه لم تظهر على أي من الأطفال الثمانية الذين بيّنت الفحوص إصابتهم بالفيروس أعراض شديدة مثل الحمى.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مستشفى سايسيكاي المركزي الذي يدير المؤسسة.
وتعتمد اليابان على مؤسسات لرعاية معظم الأطفال الذين لا يمكنهم العيش مع آبائهم لأسباب مثل تعرضهم لإساءة المعاملة والإهمال.
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