شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 106 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 106 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 1614 حالةً وعدد الوفيات ثمان، فيما تماثلت 238 حالةً للشفاء

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