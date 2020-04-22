شكرا لقرائتكم خبر عن 2237 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2237 حالة إلى 145694 مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثاني على التوالي.
وارتفع عدد وفيات الفيروس بمقدار 281 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 4879 حالة.
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