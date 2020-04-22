للمرة الأولى... 'واتساب' يُقدّم ميزة الاتصال الجماعي لثمانية اشخاص

بدأ تطبيق واتساب للمحادثات بتفعيل ميزة جديدة تخص المكالمات الجماعية، مع زيادة الإقبال على برامج المحادثة والدردشة في ظل الحجر المنزلي الذي يطال نصف سكان العالم تقريبا.

ويستطيع مستخدمو التطبيق من الآن فصاعدا إجراء مكالمات جماعية لثمانية أشخاص في وقت واحد، بعد أن كان مقتصرا على أربعة فقط.

وارتفع عدد مكالمات الفيديو التي تم إجراؤها باستخدام برنامج مايكروسوفت "تيمز" بنسبة ألف بالمئة في آذار مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة.

وقالت الشركة إنها سجلت 2.7 مليار "محضر اجتماع" في يوم واحد على المنصة وهو رقم قياسي.

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وأوضح جاريد سباتارو نائب رئيس "مايكروسوفت 365" في منشور: "ألهمتنا الطرق التي يتواصل من خلالها زبائننا خلال الاجتماعات في برنامج تيمز".

وقد أصبح عقد المؤتمرات عن طريق مكالمات الفيديو أمرا أساسيا للعمل والحياة الاجتماعية فيما ينحصر السكان في كل أنحاء العالم في المنزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس "تيمز" مع خدمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت مع تطبيقات وشركات عدة أبرزها "غوغل" و"سيسكو" و"فيسبوك" و"زوم".

وقال سباتارو إن "الاتجاهات في البيانات والمحادثات مع زبائننا تظهر أن العالم أصبح يدرك أنه يمكننا التواصل بفعالية عبر الحدود والمسافات بطريقة لم يعتقد أحد من قبل أنها قد تكون ممكنة".