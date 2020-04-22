رفع حظر التجوال الجزئي في العاصمة بغداد دفع بالالاف من المواطنين للعودة الى مزاولة اعمالهم، على الرغم من الركود الكبير الذي تعانيه اغلب اسواق العاصمة وسط مطالبات بتوفير حلول من الجهات المسؤولة



مواطنون طالبوا الجهات المعنية بايجاد حلول وبدائل لمساندة القطاع الخاص على تجاوز الكساد الاقتصادي، في ظل المخاوف من انتشار العدوى بعد عودة الحياة الى طبيعتها عقب رفع جزء من حظر التجوال. ازمة تنقضي واخرى تستجد وبين هذه وتلك يبقى المواطن يصارع من اجل لقمة العيش، ففي الامس حظر للتجوال واليوم كساد اقتصادي جراء المخاوف من فايروس كورونا ، لتبقى الاسواق شبه خاوية من المتبضعين رغم عودة الحياة تدريجيا اليها .مواطنون طالبوا الجهات المعنية بايجاد حلول وبدائل لمساندة القطاع الخاص على تجاوز الكساد الاقتصادي، في ظل المخاوف من انتشار العدوى بعد عودة الحياة الى طبيعتها عقب رفع جزء من حظر التجوال. مختصون بينوا ان الازمة الاقتصادية ستبقى مستمرة في ظل تراجع اسعار النفط والعجز المالي الذي وصل لاربعين ترليون دينار عراقي وسط عدم ايجاد الحلول من الجهات المسؤولة وتصاعد مخاوف موظفي الدولة من تاثير هذا العجز على رواتبهم وعدم اللجوء للاستقطاعات من قبل الحكومة لسد نقص السيولة النقدية .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو رفع الحظر الجزئي يدفع الآلاف للخروج ومزاولة اعمالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.